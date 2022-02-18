 Оперштаб СО: опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

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Опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Сотрудники старше 65 лет могут вернуться на работу теперь и при наличии положительного теста на антитела к COVID-19.

- Разрешается проведение международных и всероссийских соревнований среди несовершеннолетних.

- Дети и подростки по-прежнему не могут посещать театры, кинотеатры и прочие учреждения культуры. Ограничение продлено до 1 марта.

- Совершеннолетние граждане могут посещать бассейны, фитнес-центры, фуд-корты, учреждения культуры при наличии положительного результата теста на антитела.

Приостановление оказания плановой первичной медпомощи теперь не касается:

- людей с онкогематологическими заболеваниями, требующими постоянного лечения;

- проведения заместительной почечной терапии;

- проведения исследований на наличие коронавируса;

- выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение;

- проведения медобследования граждан, подлежащих постановке на воинский учет, призывников и граждан, направленных военным комиссариатом для прохождения медосмотра.

Ограничение на использование социальных карт в транспорте для людей старше 65 лет не затрагивает пенсионеров, у которых имеется положительный тест на антитела.