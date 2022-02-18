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Дети и подростки по-прежнему не могут посещать театры, кинотеатры и прочие учреждения культуры. Ограничение продлено до 1 марта.
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 Оперштаб СО: опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

18 февраля 2022 21:05
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Дети и подростки по-прежнему не могут посещать театры, кинотеатры и прочие учреждения культуры. Ограничение продлено до 1 марта.

Опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Сотрудники старше 65 лет могут вернуться на работу теперь и при наличии положительного теста на антитела к COVID-19.
-  Разрешается проведение международных и всероссийских соревнований среди несовершеннолетних.
- Дети и подростки по-прежнему не могут посещать театры, кинотеатры и прочие учреждения культуры. Ограничение продлено до 1 марта.
- Совершеннолетние граждане могут посещать бассейны, фитнес-центры, фуд-корты, учреждения культуры при наличии положительного результата теста на антитела. 

Приостановление оказания плановой первичной медпомощи теперь не касается:

- людей с онкогематологическими заболеваниями, требующими постоянного лечения;
- проведения заместительной почечной терапии;
- проведения исследований на наличие коронавируса;
- выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение;
- проведения медобследования граждан, подлежащих постановке на воинский учет, призывников и граждан, направленных военным комиссариатом для прохождения медосмотра.

Ограничение на использование социальных карт в транспорте для людей старше 65 лет не затрагивает пенсионеров, у которых имеется положительный тест на антитела.

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