Оперативный штаб: заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе снижается уже на протяжении двух месяцев

196

В понедельник, 10 января, под председательством Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова оценила эпидемиологическую ситуацию в области как напряженную – учитывая вновь наметившийся рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса. «Не исключено, что в праздники люди меньше обращались за медицинской помощью», — пояснила она. Этот фактор пока осложняет прогноз развития эпидситуации. На 10 января лабораторно подтверждены 210 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 6,63 на 100 тысяч населения (по РФ – 10,81). С 1 января 2022 года среднеобластной показатель количества заболевших на 100 тысяч населения в регионе составил 71,8; в 10 муниципальных образованиях отмечаются более высокие значения, из них наибольший – в Шигонском районе.

В разрезе возрастных групп наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечены среди лиц 65+, 50-64 лет, 30-49 лет, до 1 года. В части социальных групп – среди работников сферы услуг, офисных работников.

Охват тестированием поддерживают на уровне, значительно превышающем федеральный норматив, 18 лабораторий. За прошлую неделю было обследовано почти 66 тысяч человек. Выявляется штамм «дельта».

В ходе мониторинга циркуляции вирусов за минувшую неделю гриппа выявлено не было – выделялись парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекции.

По отношению к последней неделе 2021 года на 22,7% сократилось число случаев ОРВИ. Заболеваемость внебольничной пневмонией также снижается – уже на протяжении почти двух месяцев. При этом, если сравнивать данные аналогичного периода прошлого года, то ОРВИ больше на 65%, а пневмоний меньше в 2,2 раза.

«Первая неделя не в полной мере показательна. В ближайшие две недели на многие вопросы по тенденциям мы получим ответы. Опасения относительно увеличения заболеваемости значительные: люди возвращаются после праздников, посещения других территорий, государств. Мы заранее понимали, что риски будут возрастать. Тем более надо быть во всеоружии, проверить еще раз готовность всех служб, в том числе по осуществлению контроля за лицами, которые проходят лечение на дому, и внимательно отнестись к тем гражданам, которые прибывают из других государств», — отметил Глава региона. Он поручил провести проверку осуществления контроля на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, а также дополнительно разместить там информацию, уведомления о необходимости вакцинации. Координировать работу и ведомств, и муниципалитетов по всем направлениям деятельности для защиты населения области от распространения коронавирусной инфекции, в том числе нового штамма, поручено заместителю председателя Правительства Самарской области Александру Фетисову.

По данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 4373 пациента с коронавирусом, в госпиталях – 2394 пациента, из них большинство – 73% — средней тяжести, 15% тяжелых больных. Свободный коечный фонд в праздничные дни поддерживался на уровне 30-35%, в круглосуточном режиме работали 215 бригад скорой помощи.

По итогам 2021 года наш регион на 8 месте в стране по исполнению плана вакцинации от COVID-19, однако этого результата недостаточно. Привиты сейчас более 1 млн 641 тысячи жителей (80% от плана). И почти 400 тысяч человек от плана в области не прошли даже первичную вакцинацию. Среди жителей в возрасте 60+ не привиты более 230 тысяч человек. Снизились темпы и повторной вакцинации – привиты только 47% от плана.

При этом темп вакцинации от гриппа, по оценкам руководителя ведомства, выше: от этой инфекции защитились с помощью прививки уже более 1 млн 100 тысяч человек (или 58% от плана), работа продолжается. Все вакцины – и от гриппа, и от коронавируса – имеются в регионе в достатке. К концу января, отметил Армен Бенян, ожидается поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции, соответствующая заявка регионом сделана.

«Нам в равной степени нужно сейчас вновь концентрировать свои усилия по проведению вакцинации, темпы которой за выходные дни упали. Надо вновь возвращаться к тому, чтобы этому вопросу уделять первостепенное внимание, также это касается тех граждан, которых необходимо ревакцинировать», — подчеркнул Дмитрий Азаров.