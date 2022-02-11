Омикрон против Дельты: как в Самарской области распространяются оба штамма COVID-19

46

В Самарской области на 10 февраля 2022 года подтверждено 3379 случаев COVID-19, госпитализировано 411 пациентов. Порядка 60% заболеваемости относится к штамму «омикрон», когда болезнь протекает легко, оставшиеся 30-40% - «дельта», этот штамм дает тяжелую форму инфекции. Об этом рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова в интервью ЦУР Самарской области.

«Та волна и та высокая заболеваемость, естественно, вызваны «омикроном», - говорит Елена Стребкова. - Но на примере больных, которые сейчас госпитализируются, мы видим, что и «дельта» тоже осталась. В ближайшие 2-3 дня пошел рост госпитализаций – эта была госпитализация тяжелых форм коронавируса, с большим поражением легких. Это относится к дельта-штамму».

По словам врача, вирус изменился. Он повысил свою заразность, что способствовало высокому росту заболеваемости.

«Поэтому мы видим колоссальные цифры, которые раньше мы и представить не могли, что у нас будет до 4 тысяч заболевших в сутки в Самарской области, - объясняет врач. - Но вместе с этим мы видим, что болезнь протекает гораздо легче и люди не в таком количестве попадают на больничные койки, не у всех развивается пневмония. Не могу сказать, что это легкая болезнь. Да, она не приводит к тяжелым последствиям, но иммунную систему она затрагивает, проявления бронхитов, бронхиолитов возникают достаточно часто. И она опасна тем, что стала затрагивать детей – это самая большая проблема в нынешней эпидемии. Омикроном могут заболеть практически все. И те, кто болел уже коронавирусом, и кто прививался, точно так же заболевают и в эту волну, просто перенося заболевание легче».

Вакцинация не дает стопроцентную защиту от заболевания. Прививка делается, чтобы избежать смертельных осложнений. И в этом плане она защищает на 99%, уверены медики.

«Поэтому мы говорим о необходимости вакцинации, - рассказывает Елена Стребкова. - Посмотрите, вирус перешел в детскую группу, которая не вакцинирована. А взрослые переносят болезнь достаточно легко. И это тоже результат той вакцинации, которая прошла, поэтому проходить ее сейчас необходимо. И самое главное - не забывать о ревакцинации».

Елена Стребкова подчеркнула важность соблюдения сроков повторных прививок, но не стоит путать их со «сроком годности» сертификата вакцинации. Если qr-код действителен в течение года, то защита от вакцины действует в два раза меньше. Прививка должна быть сделана через каждые 6 месяцев от последнего введения вакцины либо от заболевания, которое человек перенес.

Фото: pixabay