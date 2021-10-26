Ограничительные меры в регионе, которые сохранятся после прекращения нерабочих дней

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Новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: ограничительные меры, которые сохранятся после прекращения нерабочих дней, но будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.



QR-код станет обязательным условием для посещения театрально-концертных организаций, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, фуд-кортов с общей посадкой для посетителей в торговых центрах.



Запрет на проведение корпоративных мероприятий на территории области;

Несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры и любые находящиеся в них объекты без сопровождения взрослых (родителей или законных представителей);

Приостанавливается проведение региональных и муниципальных спортивных мероприятий среди несовершеннолетних.

Фитнес-центры, спортивные объекты, в том числе на открытом воздухе смогут работать при условии заполняемости не более 50 процентов, аналогичные требования будут предъявляться к баням, саунам и СПА-центрам.

Заключение брака в органах ЗАГС будет проводиться в присутствии гостей из расчета 4 кв. метра на человека. При этом в зале одновременно смогут находиться не более 10 участников торжественной церемонии.

Культурно-досуговые учреждения, концертные залы и кинотеатры откроются при условии заполняемости не более 50 процентов, с рассадкой через одно свободное место или с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Сфера услуг возобновит свою работу на условиях предварительной записи посетителей, сообщает оперштаб СО.

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