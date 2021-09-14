Общество не определилось с отношением к поддельным прививочным сертификатам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Общество не определилось с отношением к поддельным прививочным сертификатам

14 сентября 2021 10:20
157
Общество не определилось с отношением к поддельным прививочным сертификатам

Практически каждый третий россиянин не осуждает покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Только 41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. «С липовой вакцинацией нас ждет и четвертая, и пятая волна ковида»; «Вирус потом сертификат не спросит», — предупреждают респонденты. Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Свою позицию они аргументируют тем, что людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем: «А что делать? Если не привьешься, отстранят от работы»; «Человек имеет право сам принимать решения относительно своего здоровья». 27% не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан.

Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (56%), опрошенные старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%). Мужчины настроены по отношению к такому поведению более негативно, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от COVID-19 (53%).

Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 389
  • Время проведения: 7—9 сентября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: коронавирус подделка документов поддельный сертификат сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Приобретая фальсифицированный QR-код или поддельный сертификат, вы рискуете стать жертвой мошенников
02 сентября 2021, 10:50
Приобретая фальсифицированный QR-код или поддельный сертификат, вы рискуете стать жертвой мошенников
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть благоразумными. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
599
В Самарской области пресекли нелегальный канал поддельных мед.справок на коронавирус
12 июля 2021, 13:21
В Самарской области пресекли нелегальный канал поддельных медсправок на коронавирус
Продажа фальшивых справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 осуществлялась в круглосуточном режиме. Криминал
860
Ирина Волк о группе сбытчиков фальшивых сертификатов о прививке от коронавируса
03 июля 2021, 11:46
Ирина Волк о группе сбытчиков фальшивых сертификатов о прививке от коронавируса
В ходе проверочной закупки столичные оперативники приобрели в сети Интернет фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Криминал
984
В центре внимания
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
14 сентября 2021  13:53
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
36
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
14 сентября 2021  13:24
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
89
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
14 сентября 2021  11:24
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
160
Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.
13 сентября 2021  21:46
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
488
На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года.
13 сентября 2021  21:01
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда»
491
Весь список