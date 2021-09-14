Общество не определилось с отношением к поддельным прививочным сертификатам

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Практически каждый третий россиянин не осуждает покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.



Только 41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. «С липовой вакцинацией нас ждет и четвертая, и пятая волна ковида»; «Вирус потом сертификат не спросит», — предупреждают респонденты. Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Свою позицию они аргументируют тем, что людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем: «А что делать? Если не привьешься, отстранят от работы»; «Человек имеет право сам принимать решения относительно своего здоровья». 27% не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан.



Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (56%), опрошенные старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%). Мужчины настроены по отношению к такому поведению более негативно, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от COVID-19 (53%).



Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.