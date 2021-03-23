Общее число реально переболевших COVID-19 в Самарской области может приближаться к полумиллиону

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По оценкам экспертов, число переболевших коронавирусом в Самарской области может быть в 10 раз больше, чем официально признано. Официальное число лиц, переболевших новым коронавирусом и в России, и в Самарской области, смело можно считать лишь верхней частью айсберга.

Публикуемые цифры не учитывают бессимптомных носителей, тех, кто лечился самостоятельно, или внезапный всплеск случаев внебольничной пневмонии, бронхитов и т.д., под которыми зачастую скрывается «модная» болезнь.

И российские, и зарубежные исследователи заявляют: чтобы понять реальное положение дел, официальные данные нужно умножать в несколько раз. А значит, в реальности коронавирус в Самарской области уже перенесли от 300 до 400 тыс. человек, здоровье огромной части которых (по разным оценкам, до 70%, то есть до 280 тыс. человек) нуждается в реабилитации.

По оценкам «Самарского обозрения», COVID-19 в регионе могли переболеть от 315,5 тыс. до 410,2 тыс. человек (при 50,5 тыс. официально признанных). А если также учитывать случаи внебольничной пневмонии (более 100 тыс.), общее число реально заболевших COVID-19 может приближаться к полумиллиону человек.

При расчетах «СО» ориентировалось на исследование Европейского университета в Санкт-Петербурге и сети клиник «Скандинавия», которое показывает, что реальное количество перенесших инфекцию может более чем в десять раз превышать официальные цифры.

Статистика может искажаться из-за того, что часть людей не обращались к врачам и перенесли болезнь в легкой форме. Кроме того, официальные цифры не учитывают бессимптомных носителей вируса – в прошлом году Минздрав РФ рекомендовал не включать их в статистику заболеваемости и смертности. Еще одна часть больных коронавирусом могут не попадать в официальные данные из-за особенностей тест-систем: они способны показывать отрицательный результат даже при наличии инфекции.

Без своевременной реабилитации нарушения здоровья могут стать необратимыми и привести к летальному исходу

Тема неточностей в учете больных приобретает серьезное значение. Ведь если не давать поправку при оценках на число тех, кто переболел ковидом и не учтен, — масштабным получится и отставание от реальности понимания численности тех, кто страдает от долгосрочных последствий коронавирусной инфекции и, соответственно, нуждается в реабилитации после перенесенной болезни.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, реабилитация в той или иной форме необходима почти всем перенесшим COVID-19 пациентам, особенно тем, кто переболел в средней и тяжелой форме – пациентам после искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и длительно находившимся на кислородной поддержке, имевшим сопутствующие заболевания.

Отложенные последствия COVID-19 сейчас беспокоят специалистов по всему миру. Без своевременной реабилитации нарушения здоровья могут стать необратимыми и привести к летальному исходу.

Все последствия коронавируса получили название постковидного синдрома (или «длинного ковида»), Всемирная организация здравоохранения объявила борьбу с ним одним из приоритетных направлений своей работы и планирует выработать меры по реабилитации таких пациентов.