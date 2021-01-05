Николай Ренц: "Праздник Рождества Христова лучше отметить дома". Видео

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В преддверии одного из главных православных праздников — Рождества Христова — к жителям Самарской области обратился руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, главный врач городской больницы № 5 Тольятти Николай Ренц. Он призвал отметить этот праздник дома и не ходить на праздничную службу.



- Впереди праздник Рождества Христова. Многие пойдут в храм. Прошу вас этого не делать. Праздник лучше отметить дома, - сказал Николай Ренц. - В храме много людей, а замкнутое пространство и продолжительность службы могут способствовать быстрому распространению коронавируса, если кто-то придет в храм, будучи больным. Особенно тревожно потому, что на службу приходят много пожилых людей и с детьми. Останьтесь в этом году дома!



Николай Ренц подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку в Самарской области по-прежнему растет количество пациентов с диагнозом коронавирус или подозрением на него в возрасте старше 65 лет.



- Это говорит о том, что не используются должным образом методы защиты, о которых уже говорили много раз, - добавил врач. - Не надо забывать о том, что если на вас и вашем собеседнике надета маска, то степень защиты достигает 98 %. Если тщательно мыть руки, то безопасность почти гарантирована. К сожалению, этими простыми способами защиты многие пренебрегают. Маску носят на шее или под носом. И в итоге система здравоохранения работает по-прежнему в напряженном режиме, как будто и нет праздников.



Николай Ренц посоветовал провести праздники на свежем воздухе. Больше гулять в парках и скверах, кататься на лыжах и коньках - тем более, что погода тому благоволит, передает sova.info.