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Названы регионы России, жители которых меньше всего болели в 2020 году

24 июля 2021 17:11
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Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае.

Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения, следует из данных статистического сборника Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Зарегистрировано заболеваний: всего болезней на 100 000 всего населения: Чеченская Республика — 94 093,8, Кабардино-Балкарская Республика — 97 708,8, Еврейская автономная область — 106 049,1", — говорится в материалах.

Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае — 229 430, Санкт-Петербурге — 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе — 211 046, отмечается в документе.

Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов случаев разных заболеваний.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: коронавирус регионы России

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