Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

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Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за «быстрой консолидации» поражения легких. Об этом в интервью «Ленте.ру» в среду, 23 июня, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Как отметила специалист, функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале прошлого года.

«Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — объяснила Баранова.

По ее словам, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен, для которого требуется поддержание влажности. Альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающую легкие изнутри. При заболевании коронавирусной инфекцией клетки эпителия прекращают производить эту смесь, пишут "Известия".

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