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На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля

26 января 2021 22:37
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Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.

Во вторник, 26 января, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

Первый вопрос традиционно касался характеристики эпидемиологической ситуации в губернии, о которой рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. За последние сутки зарегистрировано 279 заболевших коронавирусом, показатель на 100 тысяч населения составил 8,75 (по России – 12,42). Показатели и суточного, и еженедельного темпа прироста инфекции снижаются. Однако в эпидпроцесс по-прежнему вовлечены все муниципальные образования региона. Характеризуя динамику показателей заболеваемости на 100 тысяч населения по возрастным группам, Светлана Архипова отметила снижение в группах 1-6, 50-64 года. В остальных возрастных категориях отмечается рост в сравнении с предыдущей неделей, в том числе среди детей 7-14 лет (на 28%), граждан 18-29 лет (на 1,5%), 30-49 лет (1,3%), 65+ (на 4,7%). Охват тестированием в области сохраняется на уровне контрольных значений. 

Мониторинг за циркуляцией вирусов продолжается в плановом порядке, вируса гриппа в выборке пока не обнаружено. 

Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, то на третьей неделе года заболевших меньше в сравнении с предыдущей неделей (ОРВИ - -3,8%, пневмония - -33,8%), однако эти показатели выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего ОРВИ болеет взрослое население. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 9,3%.

На основании анализа эпидемиологической ситуации руководитель Роспотребнадзора по Самарской области предложила продлить действие ограничительных мер и сохранить соответствующий контроль за их соблюдением. 

Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу. «Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом, несоблюдение дистанцирования и масочного режима создаёт риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции», - подчеркнула она.

«Понимаю, что здесь и ответственность муниципалитетов, и наших коллег из УВД по составлению протоколов, но я вас попрошу как санитарного врача также этому внимание уделять, - подчеркнул, обращаясь к Светлане Архиповой, Губернатор Дмитрий Азаров. - Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровью людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей».

Участники областного штаба напомнили, что после новогодних праздников в регионе фиксировалось повышение уровня заболеваемости вирусными заболеваниями. Специалисты связывают его с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования в праздники и выходные дни. 

Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 37%. Подавляющему большинству госпитализация не требуется, 81,5% всех заболевших лечатся амбулаторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. В связи с этим принято решение уже через неделю готовить ряд отделений, которые ранее были отданы под лечение COVID-19, к работе по основному профилю. В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых, неврологический заболеваний, а также ряда других профилей. 

Большая часть доклада министра была посвящена теме вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Армен Бенян доложил о выполнении поручения Главы региона об увеличении количества прививочных кабинетов. Их число возросло в 2 раза - до 137. 129 кабинетов открыты в медицинских учреждениях региона, ещё 8 - в учреждениях ФМБА, на промпредприятиях. Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в поселке Рощинский, где проживает большое число военных и членов их семей.

Увеличены и мощности по приему вакцин: специализированный склад может хранить 96 тысяч вакцин, а отгружать в лечебные учреждения – 50 тысяч вакцин в сутки. В общей сложности регион обеспечил возможность хранения 250 тысяч вакцин в лечебных учреждениях. И наращивание мощностей продолжается. 

На текущую дату первую часть вакцины получили уже более 16 тысяч человек, а вторую часть – более 4 тысяч. В ближайшее время в регион поступит ещё две партии вакцин. До 8 февраля ожидается 51 100 доз, до 28 февраля - ещё 79 200. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактном центре и непосредственно в поликлинике. 

Глава региона отметил: поступают обращения от жителей, которые не могут сделать прививки от коронавируса. Например, в самарской поликлинике №3 жителю якобы сообщили, что записаться на вакцинацию можно только через Госуслуги,  но и там нет возможности - из-за отсутствия электронной регистратуры. После оперативной проверки Армен Бенян доложил, что онлайн-регистратура учреждения на Госуслугах работает. А вот действия сотрудников лечебного учреждения, в случае если они имели место, были неправомерны. «Если человек пришел сам, его должны были записать на вакцинацию», - пояснил он.

Губернатор поручил подробно разобраться в обоснованности обращения: «Давайте разберемся, проверим, соответствует ли информация действительности. Люди волнуются, переживают за здоровье родных и близких, свое здоровье. Везде должна быть достоверная информация». Кроме того, Глава региона поручил провести проверку по случаю якобы принуждения студентки медколледжа в Новокуйбышевске сделать прививку: «Вакцинация у нас добровольная! Прошу ещё раз до всех это довести и проверить, был случай или фейк-ньюс очередной?»

Жалобы жителей поступают и по другим вопросам. Министру здравоохранения поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи жителям отдаленного посёлка в Борском районе и сообщение о простое переданных новых спецмашин для системы здравоохранения в Ставропольском районе. «Мы передали в сёла под две сотни машин, которых там не было никогда, – подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы передаем новые автомобили, забираем у чиновников, чтобы врачи доезжали до пациентов. Проверяйте все обращения, каждую ситуацию. Если информация подтверждается, принимайте жесткие меры». 

На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля. Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, рейды по проверке соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса будут продолжаться. 

Кроме того, одним из вопросов стал обязательный перевод беременных женщин на дистанционный формат работы. Это стало возможным после изменений в Трудовом кодексе РФ, когда работодатель может не рекомендовать, а в обязательном порядке отправить на дистант сотрудниц «в положении». Соответствующее решение также планируется закрепить постановлением штаба, передает пресс-служба облправительства.

 

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