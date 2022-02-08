На 8 февраля в регионе выявили еще 3815 случаев COVID-19

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На 8 февраля в регионе за сутки госпитализировано 511 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26857, нарастающим итогом 5532852.

Подтверждено за сутки 3815 случаев COVID-19:

- 1498 в г. Самара

- 603 в г. Тольятти

- 322 в г. Сызрань

- 253 в г. Новокуйбышевск

- 226 в г. Отрадный

- 127 в Сергиевском районе

- 100 в Красноярском районе

- 88 в Нефтегорском районе

- 65 в Большеглушицком районе

- 58 в Приволжском районе

- 54 в г. Октябрьск

- 44 в г. Чапаевск

- 40 в Похвистневском районе

- 30 в Челно-Вершинском районе

- 30 в Елховском районе

- 27 в Исаклинском районе

- 26 в г. Кинель

- 24 в Шенталинском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 22 в г. Жигулевск

- 18 в Волжском районе

- 16 в Богатовском районе

- 15 в Алексеевском районе

- 15 в Безенчукском районе

- 15 в Сызранском районе

- 14 в Клявлинском районе

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в Хворостянском районе

- 10 в Борском районе

- 8 в Пестравском районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Шигонском районе

3464 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 351 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 250441 случай коронавируса.

Скончались 6798 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.