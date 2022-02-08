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На 8 февраля в регионе выявили еще 3815 случаев COVID-19

8 февраля 2022 13:10
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На 8 февраля в регионе выявили еще 3815 случаев COVID-19

На 8 февраля в регионе за сутки госпитализировано 511 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26857, нарастающим итогом 5532852.
Подтверждено за сутки 3815 случаев COVID-19:
- 1498 в г. Самара
- 603 в г. Тольятти
- 322 в г. Сызрань
- 253 в г. Новокуйбышевск
- 226 в г. Отрадный
- 127 в Сергиевском районе
- 100 в Красноярском районе
- 88 в Нефтегорском районе
- 65 в Большеглушицком районе
- 58 в Приволжском районе
- 54 в г. Октябрьск
- 44 в г. Чапаевск
- 40 в Похвистневском районе
- 30 в Челно-Вершинском районе
- 30 в Елховском районе
- 27 в Исаклинском районе
- 26 в г. Кинель
- 24 в Шенталинском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 22 в г. Жигулевск
- 18 в Волжском районе
- 16 в Богатовском районе
- 15 в Алексеевском районе
- 15 в Безенчукском районе
- 15 в Сызранском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в Хворостянском районе
- 10 в Борском районе
- 8 в Пестравском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Шигонском районе
3464 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 351 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 250441 случай коронавируса.
Скончались 6798 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Теги: Коронавирус

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