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Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус - бесплатный билет на новую цирковую программу.
Мобильный пункт вакцинации работает по графику возле Самарского цирка 
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Мобильный пункт вакцинации работает по графику возле Самарского цирка 

14 июля 2021 16:21
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Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус - бесплатный билет на новую цирковую программу.

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители региона могут пройти в мобильном комплексе, который работает возле Самарского​ государственного цирка еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 220 (со стороны ул. Молодогвардейской).

Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус - бесплатный билет на новую цирковую программу «Калейдоскоп фантазий «Шоу белых тигров», которая начнет работать в Самарском цирке с 24 июля.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

 

Теги: вакцинация мобильный пункт Самарский цирк

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