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Коронавирусные ограничения будут введены в школах Самары с 1 сентября

24 августа 2022 09:39
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коронавирусные ограничения будут введены в школах Самары с 1 сентября

Стало известно, какие коронавирусные ограничения будут введены в школах Самары с 1 сентября 2022 года. Из-за непростой эпидобстановки в образовательных учреждениях будут тщательно следить за здоровьем детей и сотрудников.

«В связи с эпидемиологической обстановкой - вновь начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом - сохраняем контроль температуры перед началом занятий, все учреждения по-прежнему оснащены средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха», - заявила глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, статистика COVID-19 меняется ежедневно. К сожалению, рост числа заболевших невероятно высок. По официальным данным на 23 августа, в губернии зафиксирован 801 новый случай заражения коронавирусом.

Школьные линейки в День знаний пройдут не для всех. Но для новобранцев - точно. К слову, в этом году за парты сядут 128 тысяч юных самарцев. Около 15 тысяч из них – первоклассники.

Готовятся к началу учебного года и сотрудники ГИБДД. Они проверяют, насколько безопасно детям добираться от дома до школы. Оказывается, не все еще готово. Например, стало известно о не соответствующих техническим требованиям дорогах, по которым проходят школьные маршруты, пишет ГТРК Самара.

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