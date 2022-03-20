Коронавирус еще не стал сезонной инфекцией

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Говорить о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию можно будет, когда заболеваемость начнет расти лишь в осенне-зимний период. Об этом заявил "Интерфаксу" замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, суточная заболеваемость в стране еще по-прежнему высокая.

Сезонной инфекцией ковид можно будет называть, когда заболеваемость переходит через ноль и начинает вновь расти лишь с наступлением осени-зимы. Горелов также отметил, что сейчас специалисты фиксируют в некоторых странах рост числа заразившихся подвариантом омикрона, который получил название стелс.

"Так что возможности "омикрона" еще не исчерпаны", – отметил эксперт. Ранее сообщалось, что "стелс" имеет все шансы скоро стать преобладающим из-за высокой заразности.