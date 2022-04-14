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Каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

14 апреля 2022 11:59
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каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Самаре, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

 

47% компаний в Самаре продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причем сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно). Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров. Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Самаре.

Время проведения: 1—11 апреля 2022 года

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом (контекстный анализ комментариев):
1. Вакцинация/ревакцинация персонала
2. Регулярная дезинфекция помещений
3. Удаленка
4. Термометрия
5. Антисептики/санитайзеры
6. Масочный режим
7. ПЦР-тестирование
8. Перчатки
9. Регулярное проветривание помещений
10. Стимулирование вакцинации (разъяснительная работа, подарки, оплачиваемые выходные за вакцинацию)
11. Другое (страховка от коронавируса, соблюдение социальной дистанции, дежурство врача в офисе, использование рециркуляторов воздуха, графики посещения столовой/переговорных и проч.)

 

Теги: Коронавирус Опрос

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