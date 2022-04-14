каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

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Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Самаре, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

47% компаний в Самаре продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причем сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно). Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров. Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Самаре.



Время проведения: 1—11 апреля 2022 года



Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом (контекстный анализ комментариев):

1. Вакцинация/ревакцинация персонала

2. Регулярная дезинфекция помещений

3. Удаленка

4. Термометрия

5. Антисептики/санитайзеры

6. Масочный режим

7. ПЦР-тестирование

8. Перчатки

9. Регулярное проветривание помещений

10. Стимулирование вакцинации (разъяснительная работа, подарки, оплачиваемые выходные за вакцинацию)

11. Другое (страховка от коронавируса, соблюдение социальной дистанции, дежурство врача в офисе, использование рециркуляторов воздуха, графики посещения столовой/переговорных и проч.)