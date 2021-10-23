Как будут работать спортзалы и фитнес во время локдауна в Самарской области

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В Самарской области период с 25 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. С изменениями в режимах работы столкнулось большинство организаций.

О том, как будут работать фитнес-залы и спортивные учреждения рассказал региональный министр спорта Сергей Кобылянский. Так, в нерабочие дни все физкультурно-спортивные организации, фитнес-центры, спортивные объекты не будут принимать посетителей, сообщает ГТРК Самара.

"Также будет приостановлена и деятельность предпринимателей, оказывающих услуги в этой сфере. Вопрос о переносе официальных матчей профессиональных клубов сейчас также прорабатывается министерством", - заявил министр.

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