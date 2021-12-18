Главврач самарской горбольницы рассказала о сертификатах здоровья

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Главврач самарской горбольницы № 4 Наталья Виктор рассказала о сертификатах здоровья.

Вот как закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сможет помочь вернуться к привычной жизни «до коронавируса»:

«Получить сертификат могут не только люди, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, но и все жители, у которых есть антитела к перенесенному заболеванию. Это, конечно, новшество в этом законе. Срок действия сертификата от 6 месяцев до года».

Наталья Виктор добавила:

«Создание этого документа гарантирует защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции. Сертификаты здоровья создадут условия для скорейшего возвращения жителей к обычной допандемийной жизни. Такой, чтобы мы чувствовали себя свободно, гуляли, посещали заведения, передвигались без опаски по стране, ездили в отпуска».

Фото: оперштаб СО