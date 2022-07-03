Глава Pfizer заявил о начале новой волны пандемии COVID-19

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Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, но пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, которые есть в распоряжении медиков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с израильской газетой The Jerusalem Post.

Бурла обратил внимание, что в каждой стране действуют свои рекомендации на предмет вакцинации от COVID-19. По словам главы Pfizer, он всегда был очень осторожен в рекомендациях каждой страны ввиду уникальных особенностей государств. Руководящие ими люди обладают высокой квалификацией и точно знают, что необходимо делать, продолжил он.

«Новая волна пандемии есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу вакцины, а еще у нас прямо сейчас есть «омикрон»-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19», — сказал Бурла.

Он также отметил, что он не дает правительствам рекомендаций, пишет Газета.

«Я предоставляю им данные, а они уже дают рекомендации. Здесь, в Израиле, существует рекомендация по поводу четвертой дозы вакцины, и людям прямо сейчас не нужно следовать требованиям по соблюдению социальной дистанции, которые у нас раньше были», — заявил глава компании.

Кроме того, он указал, что «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни».

«Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил Бурла.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире будет длиться еще около полутора лет.