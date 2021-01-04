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Глава МЧС Крыма умер в госпитале для больных COVID-19

4 января 2021 21:39
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Сергею Шахову было 65 лет.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства.

Шахов родился 20 июня 1955 года в УССР. С марта 2014 года по июнь 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. С 1 июля 2014 года - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.

 

Фото:   Станислав Красильников/ТАСС

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