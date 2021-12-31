Гинцбург разрешил недавно привившимся от COVID-19 бокал шампанского

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Бокал шампанского на Новый год существенно не отразится на выработке антител к COVID-19 у недавно сделавших прививку. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают», — приводит его слова ТАСС.

Однако он подчеркнул, что злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на иммунную систему, угнетая работу иммунных клеток и сужая сосуды.

«В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — заключил Гинцбург.

Ранее, 28 декабря, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники. По его словам, особенно это касается тех, кто перенес коронавирус. Он пояснил, что после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия, пишут "Известия".

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