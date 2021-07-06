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Германия с 7 июля ослабит ковид-ограничения для россиян

6 июля 2021 09:40
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Германия с 7 июля ослабит ковид-ограничения для россиян

Германия с 7 июля ослабит ковид-ограничения для прибывающих из России, передаёт РИА Новости. Сейчас каждый прибывающий из нашей страны, независимо от прививок и перенесенного заболевания, должен две недели находиться на карантине по прибытии в ФРГ.

С завтрашнего дня карантин можно будет закончить – отправив через электронный формуляр справку о прививке, о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на 5-й день после прибытия. При этом признаются только допущенные в ЕС вакцины.

А вот Австрия с 8 июля вносит Россию в "красный список" стран с распространением мутаций коронавивируса: въезд будет разрешен только для нескольких категорий россиян. По прилете предписан 10-дневный карантин, рекомендовано отказаться от несрочных поездок в Россию.

Ну, а Болгария с 8 июля помещает Россию в "оранжевый список": на въезде потребуется отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа.

Теги: Германия карантин коронавирус

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