Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 22.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 229 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4163, нарастающим итогом 6080495.
Подтверждено за сутки 683 случая COVID-19:
- 184 в г. Самара
- 156 в г. Тольятти
- 33 в Клявлинском районе
- 33 в г. Сызрань
- 27 в г. Отрадный
- 25 в Богатовском районе
- 24 в Нефтегорском районе
- 19 в Челно-Вершинском районе
- 17 в Безенчукском районе
- 17 в Борском районе
- 15 в Сергиевском районе
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Елховском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Сызранском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Волжском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
667 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 370644 случая коронавируса.
Скончались 7454 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.