Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 22.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 229 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4163, нарастающим итогом 6080495.

Подтверждено за сутки 683 случая COVID-19:

- 184 в г. Самара

- 156 в г. Тольятти

- 33 в Клявлинском районе

- 33 в г. Сызрань

- 27 в г. Отрадный

- 25 в Богатовском районе

- 24 в Нефтегорском районе

- 19 в Челно-Вершинском районе

- 17 в Безенчукском районе

- 17 в Борском районе

- 15 в Сергиевском районе

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в Елховском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Ставропольском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 6 в Сызранском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Волжском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

667 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 370644 случая коронавируса.

Скончались 7454 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.