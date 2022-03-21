Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

136

На 21.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 66 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5561, нарастающим итогом 6076332.

Подтверждено за сутки 802 случая COVID-19:

- 372 в г. Самара

- 63 в г. Сызрань

- 43 в г. Отрадный

- 40 в Кинельском районе

- 34 в Приволжском районе

- 33 в г. Новокуйбышевск

- 30 в г. Тольятти

- 24 в Сергиевском районе

- 18 в г. Чапаевск

- 17 в Исаклинском районе

- 17 в Хворостянском районе

- 16 в г. Жигулевск

- 16 в Похвистневском районе

- 16 в Ставропольском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 11 в Шигонском районе

- 10 в Шенталинском районе

- 8 в Пестравском районе

- 7 в Сызранском районе

- 5 в Волжском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Красноармейском районе

745 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 57 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 369961 случай коронавируса.

Скончались 7438 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.