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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

21 марта 2022 14:55
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В Самаре за сутки заболели 372 человека.

На 21.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 66 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5561, нарастающим итогом 6076332.
 Подтверждено за сутки 802 случая COVID-19:

- 372 в г. Самара
- 63 в г. Сызрань
- 43 в г. Отрадный
- 40 в Кинельском районе
- 34 в Приволжском районе
- 33 в г. Новокуйбышевск
- 30 в г. Тольятти
- 24 в Сергиевском районе
- 18 в г. Чапаевск
- 17 в Исаклинском районе
- 17 в Хворостянском районе
- 16 в г. Жигулевск
- 16 в Похвистневском районе
- 16 в Ставропольском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 11 в Шигонском районе
- 10 в Шенталинском районе
- 8 в Пестравском районе
- 7 в Сызранском районе
- 5 в Волжском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Красноармейском районе
745 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 57 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 369961 случай коронавируса.
Скончались 7438 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.

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