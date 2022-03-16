Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 16.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 169 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5751, нарастающим итогом 6010233.
Подтверждено за сутки 1009 случаев COVID-19:
- 200 в г. Самара
- 187 в г. Тольятти
- 52 в Волжском районе
- 51 в г. Кинель
- 47 в Кинель-Черкасском районе
- 41 в Богатовском районе
- 40 в г. Отрадный
- 35 в Нефтегорском районе
- 34 в Похвистневском районе
- 33 в г. Сызрань
- 32 в Сергиевском районе
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 27 в Красноярском районе
- 26 в Большеглушицком районе
- 23 в Безенчукском районе
- 23 в г. Похвистнево
- 20 в г. Октябрьск
- 15 в Хворостянском районе
- 13 в г. Чапаевск
- 12 в Большечерниговском районе
- 12 в Пестравском районе
- 12 в Шигонском районе
- 10 в Кинельском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
936 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 73 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 365383 случая коронавируса.
Скончались 7352 человека (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.