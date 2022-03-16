Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

166

На 16.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 169 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5751, нарастающим итогом 6010233.

Подтверждено за сутки 1009 случаев COVID-19:

- 200 в г. Самара

- 187 в г. Тольятти

- 52 в Волжском районе

- 51 в г. Кинель

- 47 в Кинель-Черкасском районе

- 41 в Богатовском районе

- 40 в г. Отрадный

- 35 в Нефтегорском районе

- 34 в Похвистневском районе

- 33 в г. Сызрань

- 32 в Сергиевском районе

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 27 в Красноярском районе

- 26 в Большеглушицком районе

- 23 в Безенчукском районе

- 23 в г. Похвистнево

- 20 в г. Октябрьск

- 15 в Хворостянском районе

- 13 в г. Чапаевск

- 12 в Большечерниговском районе

- 12 в Пестравском районе

- 12 в Шигонском районе

- 10 в Кинельском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

936 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 73 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 365383 случая коронавируса.

Скончались 7352 человека (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.