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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

3 июня 2022 14:04
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В Самаре заболели 22 человека.

В Самарской области 3 июня выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара

- 6 в г. Тольятти

- 8 в Шенталинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

Госпитализированы 55 человек. 

Теги: Коронавирус

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