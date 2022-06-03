Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 3 июня выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 22 в г. Самара
- 6 в г. Тольятти
- 8 в Шенталинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
Госпитализированы 55 человек.