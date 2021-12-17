Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 декабря в регионе зарегистрированы 609 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 229 в г. Самара

- 218 в г. Тольятти

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 19 в г. Сызрань

- 18 в Ставропольском районе

- 14 в Красноярском районе

- 11 в Волжском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Борском районе

- 6 в г. Кинель

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Безенчукском районе

540 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 69 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 192899 случаев коронавируса. Скончались 6016 человек (нарастающим итогом), в том числе: — женщина 57, 59, 61, 75, 76, 81 года; мужчины 74, 83 лет; — женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания; — мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; — женщины 60, 63, 64, 65, 69, 71, 71, 74 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; — женщины 64, 90 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; — мужчина 56 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 188,41, по стране — 202,13.

Коэффициент летальности в области — 3,12, в стране — 2,9.

Фото: pixabay