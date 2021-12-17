Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

17 декабря в регионе зарегистрированы 609 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 229 в г. Самара
- 218 в г. Тольятти
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в г. Сызрань
- 18 в Ставропольском районе
- 14 в Красноярском районе
- 11 в Волжском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Борском районе
- 6 в г. Кинель
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Безенчукском районе
540 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 69 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 192899 случаев коронавируса. Скончались 6016 человек (нарастающим итогом), в том числе: — женщина 57, 59, 61, 75, 76, 81 года; мужчины 74, 83 лет; — женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания; — мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; — женщины 60, 63, 64, 65, 69, 71, 71, 74 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; — женщины 64, 90 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; — мужчина 56 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 188,41, по стране — 202,13.
Коэффициент летальности в области — 3,12, в стране — 2,9.
Фото: pixabay