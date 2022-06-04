Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 4 июня выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 41 в г. Самара
- 2 в г. Тольятти
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Чапаевск
33 человека госпитализированы.