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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

4 июня 2022 15:46
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В Самаре за сутки заболел 41 человек.

В Самарской области 4 июня выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции: 

- 41 в г. Самара

- 2 в г. Тольятти

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Чапаевск

33 человека госпитализированы. 

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