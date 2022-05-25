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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

25 мая 2022 19:19
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В Самаре за сутки заболели 17 человек.

25 мая в Самарской области выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара
- 5 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Волжском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
- 1 в г. Чапаевск

Теги: Коронавирус

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