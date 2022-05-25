Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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25 мая в Самарской области выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара

- 5 в г. Тольятти

- 8 в г. Сызрань

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Волжском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Отрадный

- 1 в г. Чапаевск