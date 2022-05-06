Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

6 мая в Самарской области выялено 73 новых случая коронавирусной инфекции:
- 18 в г. Самара
- 7 в г. Сызрань
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Тольятти
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Отрадный
Фото: pixabay