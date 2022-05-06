Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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6 мая в Самарской области выялено 73 новых случая коронавирусной инфекции:

- 18 в г. Самара

- 7 в г. Сызрань

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Тольятти

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Отрадный

Фото: pixabay