Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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28 февраля в регионе за сутки госпитализирован 201 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11141, нарастающим итогом 5892677.

Подтверждено за сутки 4214 случаев COVID-19:



- 2901 в г. Самаре

- 443 в г. Тольятти

- 168 в г. Отрадный

- 148 в г. Сызрань

- 100 в Волжском районе

- 89 в г. Жигулевск

- 77 в Кинель-Черкасском районе

- 62 в г.Новокуйбышевск

- 51 в Кошкинском районе

- 37 в Шигонском районе

- 26 в г. Чапаевск

- 22 в Красноярском районе

- 21 в г. Октябрьск

- 20 в Клявлинском районе

- 16 в Красноармейском районе

- 11 в Челно-Вершинском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Сызранском районе

- 6 в г. Кинель

- 2 в Кинельском районе

3797 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 417 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 326 115 случаев коронавируса.

Скончались 7099 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Фото: pixabay