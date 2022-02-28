Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

28 февраля в регионе за сутки госпитализирован 201 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11141, нарастающим итогом 5892677.
Подтверждено за сутки 4214 случаев COVID-19:
- 2901 в г. Самаре
- 443 в г. Тольятти
- 168 в г. Отрадный
- 148 в г. Сызрань
- 100 в Волжском районе
- 89 в г. Жигулевск
- 77 в Кинель-Черкасском районе
- 62 в г.Новокуйбышевск
- 51 в Кошкинском районе
- 37 в Шигонском районе
- 26 в г. Чапаевск
- 22 в Красноярском районе
- 21 в г. Октябрьск
- 20 в Клявлинском районе
- 16 в Красноармейском районе
- 11 в Челно-Вершинском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Сызранском районе
- 6 в г. Кинель
- 2 в Кинельском районе
3797 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 417 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 326 115 случаев коронавируса.
Скончались 7099 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Фото: pixabay