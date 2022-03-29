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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

29 марта 2022 14:26
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В Самаре за сутки заболел 191 человек.

На 29 марта в регионе за сутки госпитализировано 144 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7100, нарастающим итогом 6132417.
 Подтверждено за сутки 423 случая COVID-19:

- 191 в г. Самара
- 22 в Безенчукском районе
- 20 в Нефтегорском районе
- 19 в Хворостянском районе
- 17 в Приволжском районе
- 15 в г. Чапаевск
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Отрадный
- 10 в Пестравском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Елховском районе
- 6 в Шигонском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
 - 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Кинель
384 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 374351 случай коронавируса.
Скончались 7554 человека (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

 

 

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