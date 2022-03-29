Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 29 марта в регионе за сутки госпитализировано 144 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7100, нарастающим итогом 6132417.

Подтверждено за сутки 423 случая COVID-19:

- 191 в г. Самара

- 22 в Безенчукском районе

- 20 в Нефтегорском районе

- 19 в Хворостянском районе

- 17 в Приволжском районе

- 15 в г. Чапаевск

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Отрадный

- 10 в Пестравском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Елховском районе

- 6 в Шигонском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Кинель

384 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 374351 случай коронавируса.

Скончались 7554 человека (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.