Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 13.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 73 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9824, нарастающим итогом 6020875.
Подтверждено за сутки 1249 случаев COVID-19:
- 600 в г. Самара
- 224 в г. Тольятти
- 49 в г.Новокуйбышевск
- 48 в г. Сызрань
- 44 в Челно-Вершинском районе
- 35 в г. Отрадный
- 25 в Клявлинском районе
- 25 в Пестравском районе
- 23 в Исаклинском районе
- 23 в г. Кинель
- 22 в г. Похвистнево
- 20 в Кошкинском районе
- 18 в Похвистневском районе
- 18 в Сергиевском районе
- 16 в Красноармейском районе
- 15 в Кинельском районе
- 12 в Шенталинском районе
- 12 в Красноярском районе
- 8 в Сызранском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Борском районе
1147 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 102 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 362227 случаев коронавируса.
Скончались 7301 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.