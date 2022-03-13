Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 13.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 73 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9824, нарастающим итогом 6020875.

Подтверждено за сутки 1249 случаев COVID-19:

- 600 в г. Самара

- 224 в г. Тольятти

- 49 в г.Новокуйбышевск

- 48 в г. Сызрань

- 44 в Челно-Вершинском районе

- 35 в г. Отрадный

- 25 в Клявлинском районе

- 25 в Пестравском районе

- 23 в Исаклинском районе

- 23 в г. Кинель

- 22 в г. Похвистнево

- 20 в Кошкинском районе

- 18 в Похвистневском районе

- 18 в Сергиевском районе

- 16 в Красноармейском районе

- 15 в Кинельском районе

- 12 в Шенталинском районе

- 12 в Красноярском районе

- 8 в Сызранском районе

- 8 в г. Октябрьск

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Борском районе

1147 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 102 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 362227 случаев коронавируса.

Скончались 7301 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.