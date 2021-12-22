Где в регионе подтверждены 565 новых случаев коронавирусной инфекции

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22 декабря в регионе подтверждено 565 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 202 в г. Самара

- 191 в г. Тольятти

- 23 в Сергиевском районе

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Красноярском районе

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в г. Похвистнево

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в Борском районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Кинель

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кинельском районе

538 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 195801 случай коронавируса.

Скончались 6112 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, мужчины 64, 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 48, 74, 79 лет;

женщины 56, 77, 85 лет, мужчины 78, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчины 59, 62 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 191,42, по стране - 205,66.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15431, нарастающим итогом 4826564.

Фото: оперштаб СО