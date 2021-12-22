Где в регионе подтверждены 565 новых случаев коронавирусной инфекции

22 декабря в регионе подтверждено 565 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 202 в г. Самара
- 191 в г. Тольятти
- 23 в Сергиевском районе
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Красноярском районе
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в г. Похвистнево
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в Борском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинельском районе
538 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 195801 случай коронавируса.
Скончались 6112 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, мужчины 64, 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 48, 74, 79 лет;
женщины 56, 77, 85 лет, мужчины 78, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчины 59, 62 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 191,42, по стране - 205,66.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15431, нарастающим итогом 4826564.
Фото: оперштаб СО