Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 ноября в регионе подтверждено 1783 случая новой коронавирусной инфекции:

- 673 в г. Самара

- 388 в г. Тольятти

- 94 в г. Новокуйбышевск

- 73 в г. Сызрань

- 70 в г. Отрадный

- 51 в г. Кинель

- 37 в Нефтегорском районе

- 26 в Сергиевском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 22 в Волжском районе

- 24 в г. Чапаевск

- 25 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в г. Похвистнево

- 21 в Приволжском районе

- 19 в Богатовском районе

- 16 в Кинельском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Пестравском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 11 в Клявлинском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 13 в Красноярском районе

- 13 в Кошкинском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 12 в Большечерниговском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 6 в Борском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Челновершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Сызранском районе

1656 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 127 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 147883 случая коронавируса.



Скончались 4863 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 56, 67, 83, 83 лет, женщины 62, 63, 72, 74, 80 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 49, 57, 58, 64, 66, 66, 83 лет, женщины 66, 71, 71, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 58, 67, 71, 81, 83, 86 лет;

женщины 39, 51 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 152,3, по стране - 170,7.

​​Коэффициент летальности в области - 3,29, в стране - 2,81.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8629, нарастающим итогом 4212803.