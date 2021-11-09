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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 ноября 2021 14:16
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В Самаре за сутки заболели 673 человека.

9 ноября в регионе подтверждено 1783 случая новой коронавирусной инфекции:

- 673 в г. Самара
- 388 в г. Тольятти
- 94 в г. Новокуйбышевск
- 73 в г. Сызрань
- 70 в г. Отрадный
- 51 в г. Кинель
- 37 в Нефтегорском районе
- 26 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 22 в Волжском районе
- 24 в г. Чапаевск
- 25 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в г. Похвистнево
- 21 в Приволжском районе
- 19 в Богатовском районе
- 16 в Кинельском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Пестравском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 11 в Клявлинском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 13 в Красноярском районе
- 13 в Кошкинском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 12 в Большечерниговском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 6 в Борском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Челновершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Сызранском районе
1656 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 127 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 147883 случая коронавируса.

Скончались 4863 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 56, 67, 83, 83 лет, женщины 62, 63, 72, 74, 80 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 49, 57, 58, 64, 66, 66, 83 лет, женщины 66, 71, 71, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 58, 67, 71, 81, 83, 86 лет;
женщины 39, 51 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 152,3, по стране - 170,7.
​​Коэффициент летальности в области - 3,29, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8629, нарастающим итогом 4212803.

Теги: Коронавирус

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