Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

170

На 4 февраля в регионе за сутки госпитализирован 421 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 29266, нарастающим итогом 5424096.

Подтверждено за сутки 3772 случая COVID-19:

- 1044 в г. Самара

- 798 в г. Тольятти

- 346 в г. Кинель

- 269 в г. Сызрань

- 198 в Волжском районе

- 182 в г. Новокуйбышевск

- 133 в Сергиевском районе

- 109 в г. Жигулевск

- 105 в г. Отрадный

- 75 в Большеглушицком районе

- 59 в г. Чапаевск

- 58 в Кинельском районе

- 57 в Кинель-Черкасском районе

- 38 в Ставропольском районе

- 34 в Хворостянском районе

- 34 в г. Похвистнево

- 28 в г. Октябрьск

- 28 в Борском районе

- 25 в Безенчукском районе

- 24 в Красноармейском районе

- 24 в Приволжском районе

- 19 в Кошкинском районе

- 17 в Елховском районе

- 14 в Алексеевском районе

- 14 в Сызранском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 8 в Богатовском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Шигонском районе

3414 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 358 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 234854 случая коронавируса.

Скончались 6747 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Дополнительно На 02.02.2022:

- Самарская область занимает 6 место по охвату тестированием – 824 на 100 тысяч населения (ПФО – 731, РФ – 750); лидируют в ПФО – Пермский край – 987, Республика Удмуртия – 965, Республика Чувашия – 923;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 116 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 77, РФ – 106); в начале списка в ПФО – Пермский край – 148, Республика Удмуртия – 96;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 131,3% (ПФО – 130,9%, РФ – 88,7%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 204%, Пермский край – 190,8%, Пензенская область – 165%;

- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 22, Пензенская область – 12, Республика Мордовия – 11;

- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 20, Нижегородская область – 19, Кировская область – 16.