Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 4 февраля в регионе за сутки госпитализирован 421 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 29266, нарастающим итогом 5424096.
Подтверждено за сутки 3772 случая COVID-19:
- 1044 в г. Самара
- 798 в г. Тольятти
- 346 в г. Кинель
- 269 в г. Сызрань
- 198 в Волжском районе
- 182 в г. Новокуйбышевск
- 133 в Сергиевском районе
- 109 в г. Жигулевск
- 105 в г. Отрадный
- 75 в Большеглушицком районе
- 59 в г. Чапаевск
- 58 в Кинельском районе
- 57 в Кинель-Черкасском районе
- 38 в Ставропольском районе
- 34 в Хворостянском районе
- 34 в г. Похвистнево
- 28 в г. Октябрьск
- 28 в Борском районе
- 25 в Безенчукском районе
- 24 в Красноармейском районе
- 24 в Приволжском районе
- 19 в Кошкинском районе
- 17 в Елховском районе
- 14 в Алексеевском районе
- 14 в Сызранском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 8 в Богатовском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Шигонском районе
3414 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 358 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 234854 случая коронавируса.
Скончались 6747 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.
Дополнительно На 02.02.2022:
- Самарская область занимает 6 место по охвату тестированием – 824 на 100 тысяч населения (ПФО – 731, РФ – 750); лидируют в ПФО – Пермский край – 987, Республика Удмуртия – 965, Республика Чувашия – 923;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 116 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 77, РФ – 106); в начале списка в ПФО – Пермский край – 148, Республика Удмуртия – 96;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 131,3% (ПФО – 130,9%, РФ – 88,7%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 204%, Пермский край – 190,8%, Пензенская область – 165%;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 22, Пензенская область – 12, Республика Мордовия – 11;
- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 20, Нижегородская область – 19, Кировская область – 16.