Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 апреля в Самарской области выявлены 139 новых случев коронавирусной инфекции:
- 16 в г. Самара
- 21 в г. Тольятти
- 15 в Алексеевском районе
- 14 в г. Отрадный
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Безенчукском районе
- 8 в Шигонском районе
- 7 в Приволжском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Ставропольском районе