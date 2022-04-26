Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 апреля в Самарской области выявлены 139 новых случев коронавирусной инфекции:

- 16 в г. Самара

- 21 в г. Тольятти

- 15 в Алексеевском районе

- 14 в г. Отрадный

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Безенчукском районе

- 8 в Шигонском районе

- 7 в Приволжском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Ставропольском районе