Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 апреля в регионе COVID-19 заболели ещё 162 человека. Госпитализирован - 61 пациент.
География распространения недуга выглядит следующим образом:
- 68 в г. Самара
- 13 в Алексеевском районе
- 12 в г. Сызрань
- 9 в Безенчукском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 5 в г. Тольятти
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Октябрьск
Фото: pixabay