Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 апреля в регионе COVID-19 заболели ещё 162 человека. Госпитализирован - 61 пациент.

География распространения недуга выглядит следующим образом:



- 68 в г. Самара

- 13 в Алексеевском районе

- 12 в г. Сызрань

- 9 в Безенчукском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 5 в г. Тольятти

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Октябрьск

Фото: pixabay