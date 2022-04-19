Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 апреля в регионе выявлено 199 новых случаев коронавируса:
- 55 в г. Самара
- 36 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 13 в Клявлинском районе
- 11 в Волжском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Безенчукском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Борском районе
Фото: pixabay