Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 апреля в регионе выявлено 199 новых случаев коронавируса:

- 55 в г. Самара

- 36 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 13 в Клявлинском районе

- 11 в Волжском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Безенчукском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Борском районе

Фото: pixabay