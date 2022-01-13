Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 января в регионе подтверждено 225 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 85 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Отрадный
- 7 в Ставропольском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск
209 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202955 случаев коронавируса.
Скончались 6477 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщина 72 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 67, 71, 76, 82, 83 лет;
женщины 65, 66, 67, 71, 80 лет;
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 202,85, по стране - 218,61.
Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13157, нарастающим итогом 5077854.
Фото: pixabay