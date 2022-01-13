Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

100

13 января в регионе подтверждено 225 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 85 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Отрадный

- 7 в Ставропольском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Октябрьск

209 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202955 случаев коронавируса.



Скончались 6477 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщина 72 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 67, 71, 76, 82, 83 лет;

женщины 65, 66, 67, 71, 80 лет;

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 202,85, по стране - 218,61.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,98.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13157, нарастающим итогом 5077854.

Фото: pixabay