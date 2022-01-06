Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 января в регионе подтверждено 209 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 85 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 8 в г. Сызрань

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в г. Кинель

145 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 64 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201482 случая коронавируса.



Скончались 6376 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 83 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 56 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 51, 67, 76, 81, 83 лет;

женщины 61, 65, 65, 77, 80 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 199,69, по стране - 214,94.

​​Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,96.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10427, нарастающим итогом 5007986.

Фото: pixabay