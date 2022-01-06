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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 января 2022 14:39
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В Самаре за сутки заболели 85 человек.

6 января в регионе подтверждено 209 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 85 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в г. Кинель
145 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 64 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201482 случая коронавируса.

Скончались 6376 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 83 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 56 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 73 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 51, 67, 76, 81, 83 лет;
женщины 61, 65, 65, 77, 80 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 199,69, по стране - 214,94.
​​Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,96.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10427, нарастающим итогом 5007986.

 

Фото:   pixabay

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