Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 декабря в регионе подтвержден 651 случай новой коронавирусной инфекции:
- 237 в г. Самара
- 159 в г. Тольятти
- 55 в Сергиевском районе
- 31 в Борском районе
- 27 в г. Жигулевск
- 27 в г. Сызрань
- 20 в г. Чапаевск
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 10 в г. Похвистнево
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
603 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 191664 случая коронавируса.
Скончались 5961 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 58, 61, 79, 80, 81 лет;
женщины 52, 57, 68, 73, 81, 82 лет, мужчина 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 71, 73, 75, 79, 82 лет, женщины 59, 72, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями органов дыхания;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 68, 68, 68, 70, 76 лет;
женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 186,69, по стране - 200,61.
Коэффициент летальности в области - 3,11, в стране - 2,9.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13641, нарастающим итогом 4726953.
Фото: pixabay