Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 декабря в регионе подтвержден 651 случай новой коронавирусной инфекции:



- 237 в г. Самара

- 159 в г. Тольятти

- 55 в Сергиевском районе

- 31 в Борском районе

- 27 в г. Жигулевск

- 27 в г. Сызрань

- 20 в г. Чапаевск

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Волжском районе

- 10 в г. Похвистнево

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

603 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 191664 случая коронавируса.



Скончались 5961 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 58, 61, 79, 80, 81 лет;

женщины 52, 57, 68, 73, 81, 82 лет, мужчина 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 71, 73, 75, 79, 82 лет, женщины 59, 72, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями органов дыхания;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 68, 68, 68, 70, 76 лет;

женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 186,69, по стране - 200,61.

​​Коэффициент летальности в области - 3,11, в стране - 2,9.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13641, нарастающим итогом 4726953.

Фото: pixabay