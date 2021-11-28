Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 ноября в регионе подтверждено 974 случая новой коронавирусной инфекции:

- 424 в г. Самара

- 227 в г. Тольятти

- 64 в Кинель-Черкасском районе

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 28 в г. Чапаевск

- 25 в г. Кинель

- 24 в Нефтегорском районе

- 22 в Сергиевском районе

- 20 в г. Отрадный

- 19 в Красноярском районе

- 14 в Безенчукском районе

- 11 в Богатовском районе

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Борском районе

- 8 в Кинельском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в Шигонском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Красноармейском районе

911 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 63 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Скончались 5430 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 89, 89, 91 года, женщины 61, 79, 85, 98 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 78, 98 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчины 34, 62, 63, 69, 70, 78 лет, женщины 56, 71, 84, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 60, 61, 64, 74, 80, 80 лет;

женщина 64 года, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 67 лет;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 53, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 170,06, по стране - 186,82

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.

Фото: оперштаб СО