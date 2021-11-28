Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 ноября в регионе подтверждено 974 случая новой коронавирусной инфекции:
- 424 в г. Самара
- 227 в г. Тольятти
- 64 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 28 в г. Чапаевск
- 25 в г. Кинель
- 24 в Нефтегорском районе
- 22 в Сергиевском районе
- 20 в г. Отрадный
- 19 в Красноярском районе
- 14 в Безенчукском районе
- 11 в Богатовском районе
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Борском районе
- 8 в Кинельском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в Шигонском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Красноармейском районе
911 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 63 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5430 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 89, 89, 91 года, женщины 61, 79, 85, 98 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 78, 98 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчины 34, 62, 63, 69, 70, 78 лет, женщины 56, 71, 84, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 60, 61, 64, 74, 80, 80 лет;
женщина 64 года, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 67 лет;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 53, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 170,06, по стране - 186,82
Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.
Фото: оперштаб СО