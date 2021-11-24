Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

287

24 ноября в регионе подтвержден 1201 случай новой коронавирусной инфекции:



- 334 в г. Самара

- 337 в г. Тольятти

- 72 в Кинель-Черкасском районе

- 41 в г. Чапаевск

- 37 в г. Сызрань

- 36 в Сергиевском районе

- 35 в Волжском районе

- 27 в Кинельском районе

- 26 в Нефтегорском районе

- 26 в г. Отрадный

- 24 г. Новокуйбышевск

- 21 в Ставропольском районе

- 17 в г. Кинель

- 16 в г. Жигулевск

- 15 в Похвистневском районе

- 13 в г. Похвистнево

- 12 в Богатовском районе

- 11 в Челно-Вершинском районе

- 11 в Сызранском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 9 в Красноярском районе

- 9 в Шигонском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Большечерниговском районе

1082 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 119 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5296 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 70, 72, 79 лет, мужчины 58, 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 53, 59, 61, 74 лет, женщины 66, 80, 90, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 58, 61, 67, 80, 81, 83, 83 лет;

женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 39, 51, 56, 63, 73, 76, 81, 81 года;

женщины 65, 88 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 165,86, по стране - 183,44.

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

Фото: оперштаб СО