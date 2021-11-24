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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 ноября 2021 15:52
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В Самаре за сутки заболели 334 человека.

24 ноября в регионе подтвержден 1201 случай новой коронавирусной инфекции:

- 334 в г. Самара
- 337 в г. Тольятти
- 72 в Кинель-Черкасском районе
- 41 в г. Чапаевск
- 37 в г. Сызрань
- 36 в Сергиевском районе
- 35 в Волжском районе
- 27 в Кинельском районе
- 26 в Нефтегорском районе
- 26 в г. Отрадный
- 24 г. Новокуйбышевск
- 21 в Ставропольском районе
- 17 в г. Кинель
- 16 в г. Жигулевск
- 15 в Похвистневском районе
- 13 в г. Похвистнево
- 12 в Богатовском районе
- 11 в Челно-Вершинском районе
- 11 в Сызранском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 9 в Красноярском районе
- 9 в Шигонском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Большечерниговском районе
1082 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 119 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5296 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 70, 72, 79 лет, мужчины 58, 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 53, 59, 61, 74 лет, женщины 66, 80, 90, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 58, 61, 67, 80, 81, 83, 83 лет;
женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 39, 51, 56, 63, 73, 76, 81, 81 года;
женщины 65, 88 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 165,86, по стране - 183,44.
​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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