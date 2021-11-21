Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 ноября в регионе подтвержден 1661 случай новой коронавирусной инфекции:

- 408 в г. Самара

- 373 в г. Тольятти

- 82 в г. Кинель

- 79 в г. Сызрань

- 68 в г. Новокуйбышевск

- 65 в г. Похвистнево

- 61 в Кинельском районе

- 50 в г. Отрадный

- 48 в Кинель-Черкасском районе

- 45 в Волжском районе

- 39 в Ставропольском районе

- 34 в г. Жигулевск

- 32 в Нефтегорском районе

- 28 в г. Чапаевск

- 27 в Шигонском районе

- 25 в Кошкинском районе

- 22 в Похвистневском районе

- 22 в Сергиевском районе

- 17 в Красноярском районе

- 15 в Челно-Вершинском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 12 в Богатовском районе

- 11 в Безенчукском районе

- 11 в Клявлинском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Приволжском районе

- 9 в Елховском районе

- 8 в г. Октябрьск

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Пестравском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Борском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Камышлинском районе

1504 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5206 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 60, 73, 74, 79, 85, 92 лет, женщины 56, 64, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 57, 59, 64, 87 лет, женщины 66, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 44, 68, 69, 71, 73, 83 лет; мужчины 63, 71, 73, 91 года;

женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 85 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 163,05, по стране - 180,89.

Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,83.

Фото из открытых источников



