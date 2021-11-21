Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 ноября в регионе подтвержден 1661 случай новой коронавирусной инфекции:
- 408 в г. Самара
- 373 в г. Тольятти
- 82 в г. Кинель
- 79 в г. Сызрань
- 68 в г. Новокуйбышевск
- 65 в г. Похвистнево
- 61 в Кинельском районе
- 50 в г. Отрадный
- 48 в Кинель-Черкасском районе
- 45 в Волжском районе
- 39 в Ставропольском районе
- 34 в г. Жигулевск
- 32 в Нефтегорском районе
- 28 в г. Чапаевск
- 27 в Шигонском районе
- 25 в Кошкинском районе
- 22 в Похвистневском районе
- 22 в Сергиевском районе
- 17 в Красноярском районе
- 15 в Челно-Вершинском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 12 в Богатовском районе
- 11 в Безенчукском районе
- 11 в Клявлинском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Приволжском районе
- 9 в Елховском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Пестравском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Борском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Камышлинском районе
1504 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5206 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 60, 73, 74, 79, 85, 92 лет, женщины 56, 64, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 57, 59, 64, 87 лет, женщины 66, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 44, 68, 69, 71, 73, 83 лет; мужчины 63, 71, 73, 91 года;
женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 85 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 163,05, по стране - 180,89.
Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,83.
Фото из открытых источников