Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 ноября в регионе подтверждено 1764 случая новой коронавирусной инфекции:

- 659 в г. Самара

- 391 в г. Тольятти

- 81 в г. Новокуйбышевск

- 73 в г. Отрадный

- 68 в г. Сызрань

- 58 в г. Кинель

- 32 в Сергиевском районе

- 31 в Нефтегорском районе

- 28 в Кинель-Черкасском районе

- 28 в Волжском районе

- 28 в г. Чапаевск

- 26 в Кинельском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 23 в Ставропольском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 16 в Богатовском районе

- 15 в Похвистневском районе

- 15 в Приволжском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 14 в Красноярском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 11 в Кошкинском районе

- 10 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Шигонском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Сызранском районе

1602 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 162 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 165751 случай коронавируса.

Скончались 5145 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 74, 77, 79, 80, 82, 82 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 52, 65, 68, 78, 80, 80, 81 года, женщины 60, 64, 66, 68, 72, 75, 77, 79, 81, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 82 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчина 56 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, инфекционным заболеванием;

женщины 73, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 77 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 161,13, по стране - 179,17.

​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,83.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15529, нарастающим итогом 4348635.

Фото: оперштаб СО