Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 ноября в регионе подтверждено 1764 случая новой коронавирусной инфекции:
- 659 в г. Самара
- 391 в г. Тольятти
- 81 в г. Новокуйбышевск
- 73 в г. Отрадный
- 68 в г. Сызрань
- 58 в г. Кинель
- 32 в Сергиевском районе
- 31 в Нефтегорском районе
- 28 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в Волжском районе
- 28 в г. Чапаевск
- 26 в Кинельском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 23 в Ставропольском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 16 в Богатовском районе
- 15 в Похвистневском районе
- 15 в Приволжском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 14 в Красноярском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 11 в Кошкинском районе
- 10 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Шигонском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Сызранском районе
1602 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 162 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 165751 случай коронавируса.
Скончались 5145 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 74, 77, 79, 80, 82, 82 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 52, 65, 68, 78, 80, 80, 81 года, женщины 60, 64, 66, 68, 72, 75, 77, 79, 81, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 82 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчина 56 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, инфекционным заболеванием;
женщины 73, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 77 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 161,13, по стране - 179,17.
Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,83.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15529, нарастающим итогом 4348635.
Фото: оперштаб СО