Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 ноября в регионе подтверждено 1793 случая новой коронавирусной инфекции:

- 662 в г. Самара

- 423 в г. Тольятти

- 85 в г. Новокуйбышевск

- 74 в г. Отрадный

- 58 в г. Сызрань

- 51 в г. Кинель

- 37 в Нефтегорском районе

- 34 в Сергиевском районе

- 30 в г. Чапаевск

- 26 в Ставропольском районе

- 24 в Волжском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 19 в Кинельском районе

- 18 в Приволжском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 17 в Богатовском районе

- 16 в Похвистневском районе

- 13 в Красноярском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 12 в г. Жигулевск

- 12 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Шигонском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1614 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 179 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 160421 случай коронавируса.

Скончались 5061 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 53, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 86 лет, мужчины 58, 68, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 65, 66, 73 лет;

мужчина 74 лет;

мужчина 39 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

женщина 86 лет, мужчина 57 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 62, 70, 78, 81, 85 лет, мужчины 58, 63, 71, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 158,5, по стране - 176,6.

Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,82.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12765, нарастающим итогом 4305927.

Фото: pixabay