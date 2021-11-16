Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 ноября в регионе подтверждено 1793 случая новой коронавирусной инфекции:
- 662 в г. Самара
- 423 в г. Тольятти
- 85 в г. Новокуйбышевск
- 74 в г. Отрадный
- 58 в г. Сызрань
- 51 в г. Кинель
- 37 в Нефтегорском районе
- 34 в Сергиевском районе
- 30 в г. Чапаевск
- 26 в Ставропольском районе
- 24 в Волжском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в Кинельском районе
- 18 в Приволжском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 17 в Богатовском районе
- 16 в Похвистневском районе
- 13 в Красноярском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 12 в г. Жигулевск
- 12 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1614 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 179 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 160421 случай коронавируса.
Скончались 5061 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 53, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 86 лет, мужчины 58, 68, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 66, 73 лет;
мужчина 74 лет;
мужчина 39 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
женщина 86 лет, мужчина 57 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 62, 70, 78, 81, 85 лет, мужчины 58, 63, 71, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 158,5, по стране - 176,6.
Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12765, нарастающим итогом 4305927.
Фото: pixabay