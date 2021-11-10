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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 ноября 2021 14:46
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В Самаре за сутки заболели 665 человек.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает: на 10 ноября в регионе подтверждено 1785 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 665 в г. Самара
- 395 в г. Тольятти
- 97 в г. Новокуйбышевск
- 70 в г. Сызрань
- 68 в г. Отрадный
- 51 в г. Кинель
- 34 в Нефтегорском районе
- 33 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 25 в Волжском районе
- 25 в г. Чапаевск
- 24 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 20 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Кинельском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в Красноярском районе
- 13 в Пестравском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 12 в Кошкинском районе
- 11 в Большечерниговском районе
- 11 в Клявлинском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 4 в Сызранском районе
1628 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 149668 случаев коронавируса.

Скончались 4893 человека (нарастающим итогом), в том числе
- женщина 68 лет;
- мужчины 36, 43, 72 лет;
- мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
- женщины 58, 60, 67, 72, 80, 81, 85 лет, мужчины 55, 65, 72, 75, 81, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- мужчины 68, 87 лет, женщины 65, 67, 81, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
- мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
- женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
- женщины 58, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
- женщина 78 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 153,24, по стране - 171,54.

​​Коэффициент летальности в области - 3,27, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9529, нарастающим итогом 4222332.

 

Фото:   оперштаб СО

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