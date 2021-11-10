Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

253

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает: на 10 ноября в регионе подтверждено 1785 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 665 в г. Самара

- 395 в г. Тольятти

- 97 в г. Новокуйбышевск

- 70 в г. Сызрань

- 68 в г. Отрадный

- 51 в г. Кинель

- 34 в Нефтегорском районе

- 33 в Сергиевском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 25 в Волжском районе

- 25 в г. Чапаевск

- 24 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 20 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Кинельском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в Красноярском районе

- 13 в Пестравском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 12 в Кошкинском районе

- 11 в Большечерниговском районе

- 11 в Клявлинском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 4 в Сызранском районе

1628 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 149668 случаев коронавируса.

Скончались 4893 человека (нарастающим итогом), в том числе

- женщина 68 лет;

- мужчины 36, 43, 72 лет;

- мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

- женщины 58, 60, 67, 72, 80, 81, 85 лет, мужчины 55, 65, 72, 75, 81, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

- мужчины 68, 87 лет, женщины 65, 67, 81, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

- мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

- женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

- женщины 58, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

- женщина 78 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 153,24, по стране - 171,54.

​​Коэффициент летальности в области - 3,27, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9529, нарастающим итогом 4222332.

Фото: оперштаб СО