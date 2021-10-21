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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 октября 2021 17:16
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В Самаре за сутки заболели 373 человека.

21 октября в регионе подтверждено 937 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 373 в г. Самара
- 174 в г. Тольятти
- 41 в г. Новокуйбышевск
- 28 в г. Отрадный
- 24 в Нефтегорском районе
- 24 в г. Кинель
- 23 в г. Сызрань
- 18 в Ставропольском районе
- 14 в Кинел -Черкасском районе
- 14 в Сергиевском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в Волжском районе
- 13 в Приволжском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 10 в Кинельском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 10 в Большеглушицком районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Похвистневском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Кошкинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Елховском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
924 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 120782 случая коронавируса.

Скончались 4370 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 49, 60, 71 года;
мужчины 64, 67 лет, женщины 34, 53, 69, 74, 74, 78, 79, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 46 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;
мужчины 56, 60, 64 лет, женщины 62, 64, 67, 78, 79, 83, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 67 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
женщина 47 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 136,86, по стране - 155,75.
​​Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13510, нарастающим итогом 3949202.

 

Фото:   pixabay

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