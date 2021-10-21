Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 октября в регионе подтверждено 937 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 373 в г. Самара

- 174 в г. Тольятти

- 41 в г. Новокуйбышевск

- 28 в г. Отрадный

- 24 в Нефтегорском районе

- 24 в г. Кинель

- 23 в г. Сызрань

- 18 в Ставропольском районе

- 14 в Кинел -Черкасском районе

- 14 в Сергиевском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в Волжском районе

- 13 в Приволжском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 10 в Кинельском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 10 в Большеглушицком районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Похвистневском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Елховском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе

924 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 120782 случая коронавируса.

Скончались 4370 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 49, 60, 71 года;

мужчины 64, 67 лет, женщины 34, 53, 69, 74, 74, 78, 79, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 46 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;

мужчины 56, 60, 64 лет, женщины 62, 64, 67, 78, 79, 83, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 67 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

женщина 47 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 136,86, по стране - 155,75.

​​Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13510, нарастающим итогом 3949202.

Фото: pixabay