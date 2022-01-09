Где в регионе подтверждено 206 новых случаев коронавирусной инфекции

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9 января в регионе подтверждено 206 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 79 в г. Самара

- 64 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 10 в Сергиевском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Жигулевск

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Кинель

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202085 случаев коронавируса.

Скончались 6425 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщины 56, 65, 74 лет, мужчины 63, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 62, 70 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 56, 60, 65 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,22, по стране - 216,55.

​​Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7338, нарастающим итогом 5034616.

Фото: pixabay