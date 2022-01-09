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Где в регионе подтверждено 206 новых случаев коронавирусной инфекции

9 января 2022 21:25
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79 человек за сутки заболели в Самаре.

9 января в регионе подтверждено 206 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 79 в г. Самара
- 64 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 10 в Сергиевском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Жигулевск
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Кинель

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202085 случаев коронавируса.
Скончались 6425 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщины 56, 65, 74 лет, мужчины 63, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 62, 70 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 56, 60, 65 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,22, по стране - 216,55.

​​Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7338, нарастающим итогом 5034616.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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