Еще 9 женщин и мужчина умерли в Самарской области от ковида за сутки

Как сообщает оперштаб, на 26 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 32 в г. Самара
- 68 в г. Тольятти
- 21 в г. Новокуйбышевск
- 20 в Волжском районе
- 17 в г. Чапаевск
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в Сызранском районе
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Красноярском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 9 в г. Отрадный
- 9 в Большечерниговском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Кинельском районе
240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38861 случай коронавируса.
Скончались 792 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 75 лет; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек; мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,8, по стране - 48,28.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,88.
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