Еще 9 женщин и мужчина умерли в Самарской области от ковида за сутки

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Как сообщает оперштаб, на 26 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 32 в г. Самара

- 68 в г. Тольятти

- 21 в г. Новокуйбышевск

- 20 в Волжском районе

- 17 в г. Чапаевск

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в Сызранском районе

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Красноярском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 9 в г. Отрадный

- 9 в Большечерниговском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Кинельском районе



240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38861 случай коронавируса.



Скончались 792 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 75 лет; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек; мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,8, по стране - 48,28.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,88.